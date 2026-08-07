Salta refuerza la asistencia con una compra de 5.000 módulos alimentarios

Los bolsones estarán destinados a familias de menores recursos de distintos puntos de Salta. Una sola empresa presentó oferta.
Salta07/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Gobierno provincial adjudicó la adquisición de 5.000 módulos alimentarios de emergencia por un total de $59.450.000, destinados a familias de menores recursos de todo el territorio salteño.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución N° 104 de la Jefatura de Gabinete, incluida en la edición de este viernes del Boletín Oficial. La empresa Miguel Segura SA fue la única oferente y resultó adjudicataria de la contratación.

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El monto total representa un costo promedio de $11.890 por cada módulo.

Cada uno incluye leche en polvo fortificada, aceite de girasol, azúcar y otros productos alimenticios detallados en la contratación.

La compra fue imputada a la partida correspondiente a Programas Especiales y estará destinada a la asistencia social provincial.

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