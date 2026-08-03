El INCUCAI aprobó una técnica para aumentar la disponibilidad de órganos

El procedimiento se aplicará en casos específicos de donación y permitirá ampliar las posibilidades más allá de los órganos utilizados hasta ahora.
Salud03/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

trasplante-organos

El INCUCAI aprobó nuevas normas nacionales para aplicar la técnica de perfusión regional normotérmica en procesos de donación de órganos.

La decisión fue publicada este lunes 3 de agosto en el Boletín Oficial mediante la Resolución 275/2026.

El procedimiento se aplicará en determinados casos de donación en asistolia, cuando el fallecimiento se certifica por el cese irreversible de las funciones circulatorias.

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Más órganos aptos para trasplantes

Desde la implementación de este tipo de donación en Argentina, los procedimientos se concentraron principalmente en la extracción y utilización de riñones.

Los casos en los que se consideraron órganos torácicos y abdominales fueron limitados. Por ese motivo, el INCUCAI aprobó pautas comunes para utilizar la perfusión regional normotérmica y ampliar la disponibilidad de órganos aptos.

La técnica permite preservar la circulación y oxigenación de determinados órganos dentro de una región del cuerpo durante el proceso de procuración.

Aplicación nacional

Las nuevas normas abarcan procedimientos abdominales, torácicos y toracoabdominales.

El protocolo solo podrá aplicarse en establecimientos que cuenten con las condiciones técnicas y operativas necesarias. Las pautas fueron elaboradas por especialistas de distintas regiones y analizadas por la Comisión Federal de Trasplantes.

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