El INCUCAI aprobó una técnica para aumentar la disponibilidad de órganos

El INCUCAI aprobó nuevas normas nacionales para aplicar la técnica de perfusión regional normotérmica en procesos de donación de órganos.

La decisión fue publicada este lunes 3 de agosto en el Boletín Oficial mediante la Resolución 275/2026.

El procedimiento se aplicará en determinados casos de donación en asistolia, cuando el fallecimiento se certifica por el cese irreversible de las funciones circulatorias.

Más órganos aptos para trasplantes

Desde la implementación de este tipo de donación en Argentina, los procedimientos se concentraron principalmente en la extracción y utilización de riñones.

Los casos en los que se consideraron órganos torácicos y abdominales fueron limitados. Por ese motivo, el INCUCAI aprobó pautas comunes para utilizar la perfusión regional normotérmica y ampliar la disponibilidad de órganos aptos.

La técnica permite preservar la circulación y oxigenación de determinados órganos dentro de una región del cuerpo durante el proceso de procuración.

Aplicación nacional

Las nuevas normas abarcan procedimientos abdominales, torácicos y toracoabdominales.

El protocolo solo podrá aplicarse en establecimientos que cuenten con las condiciones técnicas y operativas necesarias. Las pautas fueron elaboradas por especialistas de distintas regiones y analizadas por la Comisión Federal de Trasplantes.