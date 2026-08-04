El viento y el polvo disparan las alergias en Salta

Con la llegada de agosto y la persistencia del clima seco, las consultas por alergias y problemas respiratorios comienzan a multiplicarse en Salta. El viento, el polvo en suspensión, el polen y las altas temperaturas generan un escenario propicio para la aparición de síntomas como estornudos, congestión nasal, picazón en los ojos, tos e irritación de garganta, principalmente en personas con predisposición alérgica.

En diálogo con Pelo y Barba, por Aries, habló el médico Tomás Smith. Las características geográficas de la provincia influyen directamente en este fenómeno. "Salta es un valle donde se concentra el polvo en suspensión. Hay días en los que ni siquiera se pueden ver los cerros por la cantidad de partículas en el aire, una situación que se mantiene hasta el comienzo de las lluvias", señaló.

En ese sentido, aclaró que estas condiciones no afectan por igual a toda la población. Según indicó, quienes presentan síntomas suelen tener una predisposición genética que hace que su organismo reaccione de manera exagerada frente a agentes externos como el polvo, el polen, algunas plantas o los ácaros.

Qué no hacer ante un cuadro alérgico

Uno de los principales mensajes del especialista fue evitar la automedicación, especialmente con antibióticos.

"Muchas personas interpretan que si tienen estornudos, secreción nasal o dolor de garganta están atravesando una infección y comienzan a tomar antibióticos. En la gran mayoría de los casos eso no solo no mejora el cuadro, sino que retrasa el diagnóstico correcto", advirtió.

También desaconsejó el uso de descongestivos nasales de acción rápida sin indicación médica, ya que pueden provocar un efecto rebote que empeora la congestión luego de algunas horas.

Como alternativa inicial se recomendó un antihistamínico de venta libre, suele utilizarse para aliviar los síntomas durante pocos días. Sin embargo, remarcó que lo ideal es consultar a un profesional para recibir el tratamiento adecuado y, en caso de ser necesario, iniciar terapias preventivas durante la temporada de mayor circulación de alérgenos.

El profesional también explicó que la alergia no es una enfermedad que se adquiere, sino una condición genética que puede manifestarse en distintas etapas de la vida.

"Hay personas que presentan síntomas desde la infancia y otras que comienzan a tener alergias recién de adultas". La predisposición existe desde el nacimiento, pero determinados factores ambientales pueden desencadenar la reacción", sostuvo.