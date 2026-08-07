Villarruel podría complicar a Milei en 2027, según Leavy

El exsenador nacional Sergio Leavy, analizó el escenario político de cara a las próximas elecciones presidenciales y sostuvo que una eventual candidatura de Victoria Villarruel podría complicar las posibilidades electorales de Javier Milei.

Durante una entrevista con Mario Ernesto Peña en Cara a Cara, Leavy afirmó que la vicepresidenta tiene aspiraciones presidenciales y consideró que podría captar una parte del electorado que acompañó al actual mandatario en los últimos comicios.

“Puede ayudar a perder”, afirmó al plantear que una división dentro del voto libertario podría debilitar al oficialismo en una elección que, según anticipó, tendrá una mayor cantidad de competidores.

Leavy estimó que podrían presentarse entre ocho y diez candidatos presidenciales si finalmente se eliminan las PASO y sostuvo que, en ese escenario, ningún postulante tendría hoy la fortaleza suficiente para imponerse en primera vuelta.

El dirigente también consideró que la competencia presidencial permanece abierta y no descartó la aparición de nuevas figuras. Sin embargo, advirtió que instalar una candidatura nacional requiere estructura, tiempo y presencia en todo el país.

En ese sentido, reconoció que Javier Milei representó una excepción por la velocidad con la que logró instalarse electoralmente y alcanzar un alto nivel de conocimiento antes de llegar a la Presidencia.