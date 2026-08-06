Royón adelantó que votará en contra de la ley de Tierras: "Es una decisión responsable"

Después de votar a favor del regreso a comisiones y mientras se lleva a cabo la sesión ordinaria, la senadora nacional Flavia Royón comunicó en sus redes que va a votar negativamente el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. "Lo que queda (de la iniciativa) no lo puedo acompañar porque todavía contiene errores conceptuales y técnicos que deben revisarse", explicó.

Asimismo, la legisladora añadió que "Argentina hoy necesita que discutamos las verdaderas prioridades : reforma impositiva, previsional y coparticipación federal", y cargó: "Nuestro norte debe ser la creación de empleo de calidad, de riqueza para los argentinos, el cuidado del medioambiente y la soberanía".

Antes había manifestado que "desde el primer momento este proyecto me prendió todas las alertas". Agregó que "como hago con cada proyecto que llega al Senado, dediqué estos meses a trabajar en correcciones y modificaciones"; y sumó: "En ese proceso logramos sacar el capítulo que modificaba el régimen de protección a los Barrios Populares (RENABAP) y también el Capítulo de Tierras, que generó tanta polémica".

Luego de un sinfín de reuniones informales en búsqueda del consenso mayoritario, la senadora salteña resolvió no acompañar el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada cuando se vote en el recinto de la Cámara alta cerca de la medianoche.

En caso de que la iniciativa redactada por Federico Sturzenegger logre la media sanción, el foco estará puesto en conocer si sus coterráneos Bernardo Biella, Yolanda Vega y Pablo Outes (legisladores alineados con el gobernador de Salta) replicarán esta postura en la Cámara de Diputados.