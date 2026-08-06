Sanción definitiva a la Carta Orgánica de El Carril

En sesión ordinaria, el Senado de la Provincia aprobó – en definitiva – la Carta Orgánica de El Carril.

En tal sentido, el representante de Chicoana, el senador Esteban D’Andrea, destacó que se trata del primer documento de esta naturaleza que tendrá el municipio.

“Se caracteriza por tener una fuerte impronta participativa y de control ciudadano”, aseguró el legislador, y señaló que tiene una visión integral del desarrollo local, consagrando políticas públicas en deportes, cultura, género y turismo.

Finalmente, D’Andrea aseguró que se trata de una Carta donde se planifica el futuro con mayor conectividad y trabajo.