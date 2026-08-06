Senadores aprobaron la Carta Orgánica de Campo Quijano

El Senado de la Provincia, en sesión ordinaria, dio sanción definitiva a la Carta Orgánica de Campo Quijano.

“Las observaciones realizadas apuntan a las facultades de los órganos de control del municipio”, señaló el senador por Gral. Güemes, Enrique Cornejo, al momento de brindar detalles sobre el trabajo realizado.

Explicó, en tanto, que se han realizado correcciones al documento dado que debían adecuarse los artículos a la normativa superior vigente.

“Donde se nota más el trabajo de adecuación es la parte orgánica. Se suprime el concepto de que el Concejo Deliberante tiene personería jurídica propia, por ejemplo”, indicó el legislador.

Finalmente, Cornejo añadió que también se modificaron los requisitos para ser concejal ya que lo dispuesto por la Convención Municipal excedía lo dispuesto por la Constitución Provincial.

No obstante, la senadora Leonor Minetti – de Rosario de Lerma – advirtió que no votaría a favor.

Según explicó, el documento en cuestión no representa a todas las partes, por caso, a los vecinos de La Silleta que pelean por la municipalización.

“Esta Carta defiende el centralismo”, sentenció.

La norma, aprobada, para al Ejecutivo para su revisión.