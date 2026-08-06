Este jueves en Cara a Cara

El ciclo conducido por Mario Ernesto Peña reúne los hechos periodísticos más trascendentes de esta semana. Análisis y opinión con especialistas.
Cara a Cara06/08/2026

Placas Aries (1)

Este jueves 06 de agosto, Mario Ernesto Peña entrevista a Carlos Fara, consultor político; y a Sergio Leavy, presidente del Partido de la Victoria.

A las 22 por Aries, Multivisión y Somos Salta.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail