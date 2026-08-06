A continuación compartimos el editorial del periodista Mario Ernesto Peña en su programa Cara a Cara.
Este jueves en Cara a Cara
Cara a Cara06/08/2026
El ciclo conducido por Mario Ernesto Peña reúne los hechos periodísticos más trascendentes de esta semana. Análisis y opinión con especialistas.
Este jueves 06 de agosto, Mario Ernesto Peña entrevista a Carlos Fara, consultor político; y a Sergio Leavy, presidente del Partido de la Victoria.
A las 22 por Aries, Multivisión y Somos Salta.
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