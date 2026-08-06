Vientos fuertes: EDESA alertó por posibles cortes de luz

EDESA advirtió que las fuertes ráfagas de viento previstas para este jueves podrían provocar interrupciones en el suministro eléctrico en distintos puntos de la provincia.

La empresa explicó que la caída de ramas, árboles o incendios cercanos a las líneas de energía pueden afectar el servicio mientras permanezca vigente la alerta por vientos intensos.

Qué recomienda EDESA

Ante este escenario, la distribuidora pidió a la población revisar el exterior de las viviendas y asegurar cualquier objeto que pueda ser desplazado por el viento.

También recomendó evitar el contacto con cables cortados o instalaciones eléctricas dañadas, no intentar retirar ramas u objetos que hayan caído sobre líneas de energía y permanecer en lugares seguros durante las ráfagas más intensas.

En caso de inconvenientes individuales con el suministro, los usuarios pueden comunicarse con la empresa a través de WhatsApp, la línea telefónica gratuita o sus redes sociales oficiales.