En Cafayate, León XIV descubrió la misión agustiniana en el norte argentino

Imagen de León XIV en mula por el norte de Perú

Antes de convertirse en el papa León XIV, Robert Prevost visitó Cafayate y otras localidades del norte argentino para conocer el trabajo que desarrollaban las comunidades agustinianas en la región.

Pablo Hernando Moreno, párroco de San Agustín, relató en La Voz que Prevost había sido elegido prior general de los Agustinos en 2001 y que tres años después llegó a la Argentina como parte de una recorrida por diferentes países.

Durante su estadía, que se extendió alrededor de dos semanas, visitó Buenos Aires y posteriormente viajó a Salta, donde fue recibido por Moreno. Desde allí se trasladaron hasta Cafayate, punto de partida de un recorrido por las comunidades religiosas del Valle Calchaquí.

“Yo lo recibí en Salta y lo acompañé hasta Cafayate. Estuve aproximadamente una semana compartiendo con él toda esa visita por el norte argentino”, recordó el sacerdote.

Prevost permaneció dos días en Cafayate y luego continuó su viaje por localidades de Tucumán y Catamarca. La recorrida incluyó Colalao del Valle y Santa María, donde permaneció otros dos días antes de regresar.

Según explicó Moreno, aquel viaje le permitió al actual pontífice conocer personalmente las distancias, las comunidades y las características del trabajo pastoral que los Agustinos realizaban en la región.

“Él tomó conciencia de lo que significaba nuestra misión en el norte argentino”, aseguró el párroco al recordar la experiencia compartida con quien años más tarde sería elegido papa.