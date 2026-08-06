Alta peligrosidad de incendios en la ciudad

Las autoridades emitieron una alerta por riesgo de incendios forestales en la ciudad de Salta debido a las condiciones climáticas previstas para las próximas horas.

El calor, la baja humedad y la presencia de viento generan un escenario favorable para la rápida propagación de las llamas, especialmente en cerros, pastizales y espacios verdes.

Ante esta situación, se pidió no realizar quemas de residuos o pastizales, no arrojar colillas ni fósforos encendidos y evitar fogatas en sectores no habilitados.

También recomendaron no dejar botellas ni elementos de vidrio en zonas con vegetación, ya que pueden favorecer el inicio de un incendio.

Los organismos de emergencia mantienen bajo vigilancia los sectores considerados más vulnerables. Ante la presencia de humo o fuego, se debe llamar de inmediato al 911 o a Bomberos.