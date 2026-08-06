Nodo minero en la Puna: Salta cedió un inmueble estatal durante 20 años

El Gobierno de Salta corrigió la identificación del inmueble provincial cedido por 20 años a Recursos Energéticos y Mineros de Salta S.A. (REMSa) para desarrollar un nodo logístico minero en el departamento Los Andes.

La rectificación quedó formalizada mediante el Decreto 457, publicado este jueves en el Boletín Oficial. El texto modifica el artículo primero del Decreto 278/2026, que había consignado por error la matrícula 1480. La propiedad correcta es la matrícula 1511, surgida del desmembramiento de la anterior.

El destino del inmueble no cambia

La corrección no altera ni el plazo del comodato ni el objetivo del proyecto. El terreno continuará cedido a REMSa durante dos décadas para la instalación de infraestructura destinada a la logística minera.

Según el decreto, la modificación busca subsanar un “error material involuntario” detectado por la Secretaría de Tierras y Bienes del Estado al revisar las actuaciones.

El nodo estará ubicado en Los Andes, una de las zonas con mayor concentración de proyectos mineros de la provincia. Sin embargo, la norma publicada no informa la superficie del inmueble, el presupuesto previsto ni los plazos de ejecución de las obras.