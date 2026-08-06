Juan Pablo II y la última visita papal a la provincia

El anuncio del viaje del papa León XIV a la Argentina, previsto entre el 8 y el 11 de noviembre, volvió a poner en la memoria de los salteños aquella jornada histórica en la que Juan Pablo II visitó la provincia.

Uno de los momentos más recordados ocurrió cuando el pontífice recibió y vistió el tradicional poncho salteño, ligado a la identidad gaucha y al legado del general Martín Miguel de Güemes.

La periodista Cecilia Allemand fue una de las personas que cubrió la llegada del Papa al aeropuerto de Salta. Según recordó en Aries, estuvo presente durante el arribo de Juan Pablo II y transmitió lo que sucedía.

Su testimonio permite reconstruir la expectativa que se vivía desde las primeras horas de aquel día, con una cobertura radial desplegada para acompañar cada momento de una visita que movilizó a miles de personas. Describió a Juan Pablo II sonriente y se convirtió en un símbolo de su cercanía con el pueblo salteño.

Miles de fieles llegaron desde distintos puntos de la provincia para acompañar el recorrido del pontífice y participar de las celebraciones. La visita quedó grabada en la memoria colectiva como una de las manifestaciones religiosas más importantes de la historia reciente de Salta.

Aunque el itinerario anunciado para León XIV no incluye a la provincia, su llegada al país volverá a poner en escena aquella histórica jornada de 1987 y el recuerdo de quienes la contaron en vivo para la audiencia salteña.