Paso de Jama continúa cerrado por las condiciones climáticas

El complejo fronterizo permanece inhabilitado por el estado del tiempo en alta montaña. El resto de los principales pasos de Salta opera con normalidad, aunque hay demoras en Aguas Blancas.
Salta06/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

paso de jama

El Paso Internacional de Jama, que conecta Argentina con Chile, continúa cerrado por las condiciones meteorológicas adversas en la alta montaña, según el reporte difundido este jueves por el sistema de Pasos Fronterizos.

Las autoridades recomendaron no viajar hacia el complejo fronterizo hasta que mejoren las condiciones climáticas.

En tanto, el resto de los principales pasos internacionales de Salta permanece habilitado. Aguas Blancas–Bermejo funciona las 24 horas por el puente internacional, aunque registra demoras por controles de Gendarmería Nacional.

ChatGPT Image 6 ago 2026, 10_20_50 a.m.El costo de los créditos fáciles: la mora supera el 56% en los comercios

También se encuentra habilitado el paso Salvador Mazza–Yacuiba durante las 24 horas, mientras que el Paso Sico opera entre las 9 y las 19. Socompa continúa cerrado para el tránsito vehicular y solo funciona como paso ferroviario.

Además, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail