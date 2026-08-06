Paso de Jama continúa cerrado por las condiciones climáticas

El Paso Internacional de Jama, que conecta Argentina con Chile, continúa cerrado por las condiciones meteorológicas adversas en la alta montaña, según el reporte difundido este jueves por el sistema de Pasos Fronterizos.

Las autoridades recomendaron no viajar hacia el complejo fronterizo hasta que mejoren las condiciones climáticas.

En tanto, el resto de los principales pasos internacionales de Salta permanece habilitado. Aguas Blancas–Bermejo funciona las 24 horas por el puente internacional, aunque registra demoras por controles de Gendarmería Nacional.

También se encuentra habilitado el paso Salvador Mazza–Yacuiba durante las 24 horas, mientras que el Paso Sico opera entre las 9 y las 19. Socompa continúa cerrado para el tránsito vehicular y solo funciona como paso ferroviario.

Además, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad.