A una joven emprendedora le robaron el grupo electrógeno y lanzó una rifa para seguir trabajando

Una joven emprendedora salteña lanzó una rifa solidaria después de que delincuentes le robaran el grupo electrógeno que utilizaba para sostener el funcionamiento de su cafetería móvil frente a la Universidad Nacional de Salta.

Eloísa Barrionuevo contó en Pelo y Barba, por Aries, que junto a su pareja lleva adelante Café Walsh, un puesto dedicado a la venta de café expreso sobre las avenidas Fuerza Aérea y Bolivia.

El grupo electrógeno era una pieza central del emprendimiento porque suministraba la energía necesaria para encender la máquina. El equipo tiene un valor superior al millón de pesos y los jóvenes no cuentan con recursos para reemplazarlo de inmediato.

Entraron a la casa donde guardaban el carrito

Los emprendedores almacenaban sus elementos de trabajo en una vivienda cercana a la UNSa, cedida por una vecina. Tras el robo, encontraron el carrito desarmado y los objetos revueltos y tirados en el piso.

“Nos habían sacado el grupo electrógeno, que es lo que nos da energía para prender la máquina”, relató Eloísa.

Según explicó, los delincuentes no se llevaron otros elementos de la casa ni del emprendimiento. La denuncia fue presentada ante la Policía, que inspeccionó el lugar y consultó a los vecinos para determinar si había cámaras de seguridad.

Sin embargo, las cámaras de la universidad apuntan hacia el interior del predio y no habrían registrado el sector donde ocurrió el robo.

Una rifa para volver a trabajar

Eloísa explicó que el emprendimiento ya arrastraba un crédito pendiente, por lo que no está en condiciones de asumir una nueva deuda para comprar el equipo.

“No nos daba el cuero para sacar otro crédito. La idea es juntar por lo menos una parte y financiar el resto”, señaló.

Ante esa situación, lanzaron una rifa con premios propios y donaciones de otros emprendedores. Cada número cuesta $2.000 y todavía quedan posibilidades disponibles.

La información se publica en Instagram, en la cuenta @cafewalshsalta. También reciben colaboraciones mediante el alias cafe.walsh, correspondiente a una cuenta de Mercado Pago a nombre de María Eloísa Barrionuevo.

Mientras buscan reunir el dinero, los jóvenes mantienen abierto el puesto gracias a personas que les facilitan una conexión eléctrica. Continúan trabajando sobre avenida Fuerza Aérea, frente a la UNSa, aunque debieron trasladarse unos metros de su ubicación habitual.