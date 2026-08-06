A una joven emprendedora le robaron el grupo electrógeno y lanzó una rifa para seguir trabajando
Policiales06/08/2026Ivana Chañi
El equipo cuesta más de $1 millón y era indispensable para alimentar la máquina de café. Eloísa Barrionuevo vende números a $2.000 para volver a trabajar.
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La Policía detuvo a varias personas y secuestró celulares, computadoras y documentación. La investigación apunta a una presunta organización que captaba víctimas mediante plataformas digitales.
La mujer sufrió politraumatismos y fue trasladada por el Samec al hospital San Bernardo. El conductor de una Ford EcoSport dio negativo en el test de alcoholemia.
El procedimiento se realizó durante un allanamiento por una causa de microtráfico. Secuestraron cocaína, marihuana, dinero y una balanza digital.
Hallan sin vida a un hombre en el macrocentro y esperan las pericias del CIF
Ivana ChañiPoliciales05/08/2026
El cuerpo fue encontrado este miércoles en Rondeau al 1100, entre Virgilio Tedín y Santa Fe. La Policía preservó la escena mientras aguarda la llegada del CIF para determinar las causas del fallecimiento.
El dirigente sindical fue interceptado por la policía en plena vía pública y quedó a disposición de la Justicia.
Violento enfrentamiento entre familias en Colonia Santa Rosa
Victoria López NúñezPoliciales04/08/2026
El enfrentamiento dejó tres personas heridas y motivó un operativo policial que culminó con la detención de cinco hombres. Durante los procedimientos también se secuestraron un arma de fuego, un machete y cartuchos.
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Ivana ChañiPolítica06/08/2026
El gobernador confirmó que la senadora salteña planteó modificaciones y advirtió que rechazará la iniciativa si Nación mantiene el texto actual.
La institución abre sus puertas a los fieles para compartir una jornada especial de fe, encuentro y expresiones artísticas locales.
El acuerdo marco entre la cartera sanitaria, el Programa Federal Incluir Salud y el Foro de Intendentes busca territorializar la atención, capacitar referentes locales y evitar que los beneficiarios deban trasladarse a la capital para realizar gestiones o retirar medicación.
Los controles se realizaron en calle Coronel Vidt y Jujuy y en Avda. del Bicentenario, buscando garantizar la seguridad y el orden. Los inspectores municipales controlaron un total de 250 motos.
En sesión especial, el Senado de la Provincia aprobó los pliegos para la integración de la Auditoría General de la Provincia.