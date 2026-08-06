Alerta amarilla por vientos intensos en Salta: las ráfagas pueden alcanzar los 100 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos intensos para diferentes regiones de la provincia de Salta durante este jueves 6 de agosto.

Entre las 6 y las 18, el fenómeno afectará la Puna de Cafayate, la Puna de San Carlos y la zona cordillerana. Se esperan vientos del oeste con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora, especialmente en los sectores más elevados.

Alerta por fuertes ráfagas en el norte y sur provincial

Desde las 12 y hasta la medianoche, la advertencia se extenderá al departamento San Martín, las yungas de Iruya, Orán y Santa Victoria, además de Rivadavia.

También alcanzará a Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera. En esas zonas se prevén vientos del sector sur de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora.

Defensa Civil mantiene el monitoreo ante el riesgo de viento Zonda y las condiciones que podrían favorecer la propagación de incendios forestales.

Las autoridades recomendaron evitar actividades al aire libre durante las ráfagas más intensas, asegurar objetos que puedan ser desplazados y circular con extrema precaución.

También pidieron no quemar pastizales o residuos ni encender fuego en zonas rurales o con vegetación. Los fuertes vientos, la baja humedad y el material vegetal seco pueden acelerar la propagación de cualquier foco.

Ante la presencia de humo o fuego, se debe dar aviso inmediato al Sistema de Emergencias 911.