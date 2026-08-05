Defensa Civil monitorea el riesgo de viento Zonda

Rodríguez explicó en Pelo y Barba, por Aries, que el pronóstico es similar al registrado el 16 de julio, cuando el viento Zonda descendió hasta el Valle de Lerma y favoreció la propagación de incendios forestales. Indicó que actualmente las alertas se concentran en la cordillera, la Puna y los Valles Calchaquíes, aunque advirtió que el fenómeno podría extenderse hacia otras zonas de la provincia. En ese sentido, precisó que Defensa Civil recibe actualizaciones del pronóstico dos veces por día y que las brigadas y los equipos de emergencia ya fueron alertados.

Se señaló que el fenómeno de El Niño ya comenzó a manifestarse en Salta con un aumento de las temperaturas, la disminución de la humedad y un adelantamiento de los episodios de viento Zonda, que habitualmente se presentan durante los primeros días de agosto. Indicó que durante julio se registraron alrededor de 8.700 hectáreas afectadas por incendios forestales, frente a las 125 hectáreas quemadas en el mismo mes del año pasado.

Respecto al denominado "Súper Niño", aclaró que todavía se trata de una proyección climática y que aún no está definido cuál será su impacto en la provincia. No obstante, explicó que los pronósticos anticipan una temporada de lluvias con precipitaciones más abundantes e intensas de lo habitual.

Finalmente, Rodríguez informó que a mediados de agosto el Servicio Meteorológico Nacional presentará un estudio actualizado sobre la evolución del fenómeno y aseguró que el Comité de Emergencia Provincial mantiene un trabajo coordinado durante todo el año junto a organismos de seguridad, Desarrollo Social, Bomberos, Defensa Civil y Aguas del Norte para responder ante eventuales contingencias climáticas.