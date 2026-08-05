Garrafa Federal en Salta: dónde comprarla este miércoles

El operativo recorrerá siete barrios de la capital. La garrafa de 10 kilos se venderá a $24.000 y la atención será por orden de llegada.
Salta05/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El programa Garrafa Federal y Segura continuará este miércoles en la ciudad de Salta con siete puntos de distribución. La garrafa de 10 kilos tendrá un precio de $24.000.

El operativo comenzará a las 8.30 en el CIC de barrio Constitución y finalizará durante la tarde en Villa Lavalle. La atención se realizará por orden de llegada.

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Barrios y horarios de distribución

El cronograma previsto para este miércoles es el siguiente:

  • 8.30 a 9.00: CIC de barrio Constitución.
  • 9.15 a 9.45: barrio Santa Rita, en la garita de la Virgen.
  • 10.00 a 10.30: barrio Progreso, lote 25.
  • 13.00 a 13.30: barrio Atocha.
  • 14.30 a 15.00: iglesia de barrio San Rafael.
  • 15.15 a 15.45: centro vecinal de Villa Asunción.
  • 16.00 a 16.30: Villa Lavalle, en la bajada de Lavalle.

El operativo también llegará al interior

La distribución continuará este miércoles en distintas localidades de la provincia. El cronograma incluye operativos en General Güemes, San José de Metán, El Carril, La Viña y Las Lajitas, entre otros municipios.

El programa busca acercar gas envasado a sectores que no cuentan con conexión a la red domiciliaria y evitar que los usuarios deban pagar precios superiores en comercios particulares.

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