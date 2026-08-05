Salta celebra la Independencia de Bolivia con una serenata y más de 400 bailarines

La comunidad boliviana comenzará este miércoles en Salta los festejos por el 201° aniversario de la Independencia de Bolivia, con una serenata, espectáculos artísticos y una muestra gastronómica abierta a todo el público.

La actividad se desarrollará desde las 16 hasta la medianoche en el Distrito Cultural Dino Saluzzi, ubicado en avenida Independencia al 900. La entrada será libre y gratuita.

El subsecretario de Coordinación de Gobierno, Pablo Dzioba, informó que el encuentro contará con casi 30 artistas en escena, más de 400 bailarines y alrededor de 20 puestos gastronómicos.

En cada espacio se ofrecerán platos representativos de los distintos departamentos de Bolivia. La propuesta busca mostrar la diversidad cultural, musical y culinaria del país vecino.

La serenata funcionará como una vigilia para recibir el aniversario de la independencia a la medianoche.

Acto oficial y desfile

Las actividades continuarán el jueves a las 11, con el acto oficial central en la plaza San Martín.

La ceremonia incluirá el izamiento de las banderas de Bolivia y Argentina, además de una ofrenda floral.

Luego se realizará un desfile cívico y cultural con la participación de agrupaciones y fraternidades de caporales, tinkus y morenadas en el sector de la plaza 9 de Julio.

El Cabildo se iluminará con los colores de Bolivia

A las 18.30 está previsto el izamiento de la bandera boliviana en la plaza 9 de Julio.

Durante la tarde y la noche también se iluminará el Cabildo Histórico como parte de las actividades conmemorativas.

El calendario fue presentado por el Consulado de Bolivia en Salta y contempla diferentes propuestas para acompañar a la comunidad boliviana y a los salteños que deseen participar.