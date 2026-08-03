Se desbarató un punto de venta de droga en Orán

En una investigación por microtráfico de estupefacientes, culminó con el desmantelamiento de un punto de venta de droga en la ciudad de Orán. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta.

La causa se inició a partir de tareas investigativas llevadas adelante por personal especializado, que permitieron reunir las pruebas necesarias para solicitar una orden de allanamiento.

Con autorización judicial, efectivos del Departamento Operaciones Zona Norte – Sección Investigación Narcocriminal 2 allanaron una vivienda ubicada en el barrio Aeroparque, donde, según la investigación, funcionaba un punto de comercialización de estupefacientes.

Durante el operativo fue detenida una mujer de 35 años y se secuestraron alrededor de 264 dosis de cocaína y marihuana, además de dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

La investigación quedó a cargo de la Auxiliaría Fiscal Penal 2 y del Juzgado de Garantías 1 de Orán.