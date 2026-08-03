Detectan a 74 conductores alcoholizados en Salta

La Policía de Salta llevó adelante durante el fin de semana una serie de controles viales preventivos en rutas, avenidas y distintos puntos estratégicos de la provincia, con el objetivo de reforzar la seguridad en la circulación.

Como resultado de los operativos, se fiscalizaron 11.436 vehículos y se labraron más de 1.000 infracciones por incumplimientos a la normativa de tránsito.

En el marco de los controles, también se efectuaron 1.178 test de alcoholemia, de los cuales 74 arrojaron resultado positivo. Los conductores fueron infraccionados de acuerdo con la legislación vigente.

Los procedimientos fueron coordinados por la Subsecretaría de Seguridad Vial junto con la Dirección General de Seguridad Vial de la Policía de Salta, en el marco de las acciones preventivas que se desarrollan de manera diaria para promover una conducción responsable y reducir la siniestralidad vial.