Corte programado de luz en el macrocentro: qué calles abarca

Un sector del macrocentro de la ciudad de Salta tendrá un corte programado de energía eléctrica este miércoles 5 de agosto, según informó Edesa.

La interrupción comenzará a las 8.30 y tendrá una duración estimada de tres horas. El servicio podría restablecerse antes del mediodía, una vez finalizados los trabajos previstos.

Qué calles serán afectadas

El corte alcanzará a los usuarios ubicados en el perímetro delimitado por las calles Coronel Moldes, San Luis, avenida Jujuy y Coronel Vidt, además de sectores cercanos.

Edesa indicó que la interrupción responde a tareas de renovación de las redes de media y baja tensión.

Los usuarios alcanzados por el corte deberán tomar precauciones con electrodomésticos, ascensores, sistemas de seguridad y equipos que necesiten alimentación eléctrica permanente.