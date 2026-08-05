Corte programado de luz en el macrocentro: qué calles abarca

Edesa interrumpirá el servicio desde las 8.30 durante tres horas por trabajos de renovación en las redes de media y baja tensión.
Salta05/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

edesa

Un sector del macrocentro de la ciudad de Salta tendrá un corte programado de energía eléctrica este miércoles 5 de agosto, según informó Edesa.

La interrupción comenzará a las 8.30 y tendrá una duración estimada de tres horas. El servicio podría restablecerse antes del mediodía, una vez finalizados los trabajos previstos.

Qué calles serán afectadas

El corte alcanzará a los usuarios ubicados en el perímetro delimitado por las calles Coronel Moldes, San Luis, avenida Jujuy y Coronel Vidt, además de sectores cercanos.

Edesa indicó que la interrupción responde a tareas de renovación de las redes de media y baja tensión.

en-la-ciudad-de-salta-conviven-construcciones-7K23G3UHN5GDXFKAD2VRYARITQSalta tendrá un miércoles agradable con máxima de 26°C

Los usuarios alcanzados por el corte deberán tomar precauciones con electrodomésticos, ascensores, sistemas de seguridad y equipos que necesiten alimentación eléctrica permanente.

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