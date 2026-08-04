Tras 20 días con restricciones, industriales salteños reclaman obras para asegurar el gas en 2027

Los industriales del norte argentino reclamaron al Gobierno nacional que complete las obras necesarias para garantizar el abastecimiento de gas antes del invierno de 2027, luego de atravesar cerca de 20 días de restricciones durante este año.

En Pelo y Barba, por Aries, el vicepresidente de la Unión Industrial de Salta, Julio Fazio, advirtió que las fábricas no pueden organizar su producción en función de las temperaturas y necesitan contar con un suministro previsible.

“Uno no puede programar la producción de una industria según haga frío o calor”, planteó.

El gas de emergencia costó el doble

Durante las restricciones, Refinor puso a disposición del mercado alrededor de 450.000 metros cúbicos diarios, volumen que, según Fazio, alcanzaba para cubrir apenas un tercio de las necesidades de la industria del norte.

El problema fue el precio. Las empresas que decidieron utilizar ese suministro tuvieron que pagar cerca de 9 dólares por millón de BTU, frente a los 4,50 dólares que abonaban habitualmente.

Ese gas permitió sostener algunos procesos productivos, pero representó un fuerte incremento en los costos. Para el dirigente industrial, se trató de una solución provisoria ante la falta de infraestructura suficiente.

“Fueron todos parches. Lo que buscamos para 2027 es tener una provisión asegurada”, sostuvo.

Reclaman completar la reversión del Gasoducto Norte

Fazio explicó que, para atender la demanda actual, no sería necesario construir un gasoducto completamente nuevo. El planteo de las entidades industriales es que se terminen las obras pendientes de la reversión del Gasoducto Norte.

Mientras una obra nueva podría demandar más de 2.000 millones de dólares, estimó que completar las intervenciones necesarias costaría entre 30 y 40 millones de dólares.

Según indicó, esas tareas permitirían resolver gran parte del problema de abastecimiento y limitar las restricciones a situaciones excepcionales, como una ola polar extrema.

Representantes industriales mantuvieron una reunión en Buenos Aires con funcionarios nacionales, entre ellos integrantes del equipo del ministro de Economía, Luis Caputo, y autoridades de la Secretaría de Energía.

Fazio aseguró que encontraron voluntad para completar los trabajos antes del próximo invierno, aunque todavía no existe una confirmación concreta sobre los plazos de ejecución.

Industrias y pueblos que no pueden detenerse

El vicepresidente de la Unión Industrial de Salta advirtió que detener una fábrica no implica únicamente suspender una línea de producción, sino que puede afectar empleos y economías locales enteras.

Mencionó el caso de las industrias citrícolas, que trabajan con materia prima perecedera y no pueden paralizar sus procesos sin perder la producción. También explicó que apagar y volver a encender un horno cerámico genera costos elevados.

“Hay mucha gente detrás de la industria del norte y pueblos enteros que dependen de esas empresas”, señaló.

Los industriales esperan que las obras se completen durante los próximos meses y que el invierno de 2027 no repita las restricciones, los sobrecostos y la incertidumbre que enfrentaron este año.