Salta tendrá un miércoles agradable con máxima de 26°C

La ciudad de Salta tendrá este miércoles 5 de agosto una jornada templada, con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima que alcanzará los 26, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado, mientras que por la tarde y la noche se presentará algo nublado. La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada.

El viento será prácticamente imperceptible, con velocidades estimadas entre 0 y 2 kilómetros por hora y predominio del sector sudoeste. Para la noche se espera una temperatura cercana a los 16 grados.

Las condiciones se mantendrán agradables durante el jueves, cuando la mínima será de 8 grados y la máxima llegará a 27.

Cuándo vuelve el frío a Salta

El descenso de temperatura comenzará el viernes, con una máxima prevista de 19 grados. El sábado habrá una recuperación transitoria y el termómetro volverá a alcanzar los 26.

El cambio más marcado llegará desde el domingo. Para ese día se anticipan 3 grados de mínima y 15 de máxima, mientras que el lunes la temperatura oscilará entre los 2 y los 11 grados.

El martes continuará el ambiente frío, con una mínima de 3 grados y una máxima de apenas 13.