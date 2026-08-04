El Museo de la Ciudad celebra 38 años preservando la historia en una casona del siglo XVIII

El Museo de la Ciudad celebra este martes 38 años. Ubicado en pleno casco histórico, el museo combina la preservación del patrimonio arquitectónico con una agenda de exposiciones temporales que promueven el trabajo de artistas locales y acercan la historia de la ciudad a vecinos y turistas.

En diálogo con Aries, la directora del museo, Gracia Martínez, destacó que el edificio donde funciona la institución constituye uno de sus mayores patrimonios. "Es uno de los primeros museos que tuvo la ciudad y tiene la particularidad de funcionar en un edificio construido alrededor de 1780, uno de los pocos que quedan de la época colonial, es un gran desafío mantener su arquitectura y sus materiales originales. Además, desde la década del 70 está declarado Monumento Histórico", indicó.

En este marco, la institución compartió en redes sociales algunas de las curiosidades que rodean el edificio como las investigaciones que demostraron que la familia Hernández nunca habitó la vivienda; y el uso mixto del edificio durante la época colonial y buena parte del siglo XIX tanto como vivienda como para el alquiler de locales comerciales.

Martínez señaló que actualmente el edifico funciona únicamente como museo dedicado a preservar la memoria de los salteños y promover la producción artística local.

"La colección permanente del museo se fue formando también con donaciones de los vecinos con elementos de la vida cotidiana, una de las que más llama la atención es la colección de cámaras fotográficas, que va desde principios del siglo XX hasta las primeras cámaras digitales que a los chicos les sorprende ", comentó.

Las otras tres salas están destinadas a muestras temporarias de artistas locales y exposiciones vinculadas con la identidad salteña. Actualmente, el museo exhibe una muestra dedicada a las comparsas salteñas, con trajes, instrumentos y sombreros cedidos por cinco agrupaciones, además de la exposición "Güemes clásico y contemporáneo", que reúne obras inspiradas en la figura del héroe gaucho a partir de una pieza del artista Lorenzo Gigli.

El Museo de la Ciudad abre sus puertas de lunes a viernes, de 9 a 19.30, y los sábados de 10 a 20, con entrada libre y gratuita. Además de las exposiciones, ofrece una agenda cultural permanente que incluye un ciclo mensual de poesía y conciertos organizados junto al Mozarteum Salta. "Todas las actividades son gratuitas y la invitación es para que vecinos y turistas se acerquen a disfrutar del museo", concluyó Martínez.