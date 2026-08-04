Salud, municipios y servicios: la agenda de Diputados para este martes

La Cámara de Diputados realizará este martes su 17ª sesión ordinaria. Entre las iniciativas figuran el cobro de prestaciones a extranjeros, la publicidad digital de actos municipales y pedidos por salud y asignaciones.
Política04/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Cámara de Diputados de Salta realizará este martes su 17ª sesión ordinaria, con una agenda que incluye proyectos vinculados a salud, educación, transparencia municipal y servicios para distintas localidades de la provincia.

El Acta de Labor Parlamentaria reúne las iniciativas que cuentan con dictamen y que fueron acordadas por los presidentes de los bloques para su tratamiento en el recinto. Durante la sesión también podrán incorporarse proyectos sobre tablas, siempre que exista aprobación del cuerpo.

Entre los temas con mayor impacto aparece un proyecto de La Libertad Avanza que propone establecer un régimen de arancelamiento para personas extranjeras por prestaciones sanitarias y estudios cursados en universidades provinciales de gestión estatal.

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La agenda también contempla una iniciativa del diputado José Gauffin para garantizar que los municipios publiquen sus actos mediante medios digitales, con el objetivo de ampliar el acceso a la información pública.

En materia sanitaria, se tratará un pedido para incorporar al Presupuesto provincial 2027 la construcción de un puesto sanitario en la comunidad 13 de Mayo-Mecle, en Santa Victoria Este.

Además, se analizará una solicitud para revisar los protocolos de renovación anual de las autorizaciones para el cobro de asignaciones familiares y otra iniciativa que reclama mayores controles sobre veterinarias y forrajerías.

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También forman parte del temario la Carta Orgánica Municipal de Pichanal y un proyecto para declarar el 24 de agosto como Día Provincial en honor a la Guerra Gaucha, en conmemoración del nacimiento del coronel Luis Burela y Saavedra.

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