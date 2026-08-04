Reforma del Banco Central: arranca el debate en Diputados, con presencia de funcionarios

El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central comenzará su tratamiento legislativo este miércoles a las 15 en un plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda. La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei, busca establecer la preservación del valor de la moneda como único propósito de la entidad y prohibir de forma explícita el financiamiento del déficit fiscal.

Tal como consignó Noticias Argentinas, la propuesta elimina los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias y el uso de letras intransferibles. Además, restringe la transferencia de utilidades únicamente a las ganancias reales obtenidas y remueve las atribuciones vinculadas a la orientación selectiva del crédito, en línea con el principio de emisión cero.

Para garantizar la independencia institucional, la iniciativa endurece las condiciones de remoción de las autoridades del organismo, exigiendo el aval de los dos tercios del Congreso. Asimismo, el texto deroga la norma que permitía al Ministro de Economía participar con voz en las reuniones de directorio, con el objetivo de desvincular las decisiones monetarias de las urgencias del Tesoro.