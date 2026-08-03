El Partido de la Reconquista inauguró sede y avanza con su armado territorial en Salta

El Partido de la Reconquista inauguró este lunes su sede en la ciudad de Salta (Alsina 817). La actividad fue encabezada por su presidente, Alejandro Patrón Costas, y contó con la participación del diputado provincial José Gauffín, quien se incorporó recientemente al espacio, además del exministro de Seguridad de Salta y exsecretario de Seguridad de Jujuy, Juan Manuel Pulleiro, uno de los integrantes del grupo fundador.

En diálogo con Aries, Patrón Costas señaló que el partido se encuentra recorriendo distintas localidades con el objetivo de conformar equipos y ampliar su presencia territorial. "La idea es armar sedes en las distintas localidades, a medida que se vayan conformando y fortaleciendo los equipos", expresó.

El dirigente señaló que el espacio surgió por iniciativa de ciudadanos sin experiencia previa en la política partidaria, pero con la intención de “lograr grandes transformaciones”, por lo que se suman como alternativa para las elecciones provinciales.

"No estamos cerrados a la participación de dirigentes políticos o técnicos que hayan pasado por la administración pública, siempre que compartan nuestros principios, nuestra visión de la provincia y tengan una trayectoria de coherencia y honestidad", concluyó.