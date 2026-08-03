Libra: giros millonarios de Davis conducen a una financiera ligada a Novelli

Un nuevo dato complica a Javier Milei en el escándalo de $Libra: Hayden Davis, el creador de esa moneda virtual, se reunió con el presidente en la Casa Rosada dos semanas antes del lanzamiento y, tras ese encuentro, transfirió más de cinco millones de dólares digitales a una financiera que, se supo, es la que solía operar para sus negocios Mauricio Novelli, señalado como nexo entre ambos. Se trata de las “cuevas” cripto que presuntamente manejaban el jubilado Orlando Mellino y el criptobró Camilo Rodríguez Blanco.

Así lo aseguró una investigación publicada por el diario La Nación. La nota recuerda que en el mismo momento en que Milei llamó a invertir en $Libra, publicando un tuit, Novelli se encontraba con Davis en los Estados Unidos, comunicado telefónicamente con el presidente. Página/12 había publicado en exclusiva las fotos y los videos de Novelli ingresando con bolsos llenos de dinero, antes y después del criptogate, en la sucursal de Martínez del Banco de Galicia. Se presume que allí podría estar parte del botín transferido por Davis y convertido en cash a través de las “cuevas” de Mellino y Rodríguez Blanco.

En el expediente judicial ya hay pruebas importantes extraídas del celular de Novelli. Entre ellas, audios donde da instrucciones para retirar dinero de la financiera y una grabación donde ordena separar US$2.000 para “la secretaria de Milei”.

Pero el hallazgo más sugerente es una nota informal encontrada en el mismo celular de Novelli. En ella se detalla un presunto acuerdo por US$5 millones a cambio del apoyo presidencial al proyecto.

La justicia viene de tomar la polémica decisión de quitar del expediente a los cinco grupos de damnificados particulares que actuaban como querellantes. Esa medida, que había sido pedida por Novelli, recibió fuertes críticas de la oposición, que la consideró una maniobra para garantizar la impunidad. El apartamiento de los querellantes ocurrió en los mismos días en que el Gobierno de Milei designaba a la esposa del juez, Ana María Cristina Juan, como jueza federal de Hurlingham, fortaleciendo las sospechas sobre un acuerdo.

Los abogados de los damnificados (entre ellos está el dirigente Juan Grabois) apelaron la decisión del juez. El próximo 10 de agosto la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones realizará una audiencia para decidir si revoca la medida y repone a los denunciantes como querellantes. Nada es seguro, ya que dos de los integrantes de la Sala, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, han jugado históricamente a favor del macrismo y algunos analistas los ven como aliados circunstanciales de Milei.

En la audiencia estará en juego una discusión de fondo: si el lanzamiento de $Libra fue o no una estafa.

Es que, al apartar a los damnificados, el juez señaló que quienes invirtieron en $Libra debían saber que era un activo digital propio de un mercado especulativo y de alta volatilidad. Con ese razonamiento dejó entrever la idea de que no hubo engaño y, por ende, no habría estafa.

Las querellas desplazadas, por el contrario, consideran que hubo “un plan”. “El colapso de $LIBRA no fue una ‘volatilidad del mercado’, fue un rug pull (tirón de alfombra) preprogramado”, han planteado. “Segundos antes de que se publicara el tuit presidencial, 74 billeteras operadas por los imputados ejecutaron compras masivas utilizando información privilegiada. La extracción posterior de 44,5 millones de dólares no fue un infortunio una estafa monumental”.

Página12