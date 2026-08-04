Santilli respaldó el límite a la compra de tierras

Diego Santilli, diputado nacional, respaldó la propuesta de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para avanzar con una reforma que limite la compra de tierras por parte de ciudadanos extranjeros en Argentina.

Según explicó el legislador, la iniciativa tiene como objetivo proteger la soberanía nacional, la propiedad privada y los recursos estratégicos del país, especialmente en zonas de frontera y regiones con recursos naturales considerados sensibles.

La propuesta contempla modificar el régimen vigente para endurecer los controles sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Aunque Argentina ya cuenta con una ley que establece límites a este tipo de operaciones, desde el Gobierno consideran necesario reforzar la normativa para evitar que grandes extensiones queden bajo dominio de intereses foráneos.

Por el momento, el proyecto no fue presentado formalmente en el Congreso y deberá atravesar el debate legislativo antes de convertirse en ley. Mientras tanto, la iniciativa ya genera posiciones encontradas entre quienes consideran que fortalecerá la protección del territorio nacional y quienes advierten que podría afectar la llegada de inversiones extranjeras.