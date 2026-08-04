El mensaje del Chacho Coudet en medio de la crisis de River: "No escucho y sigo"

Eduardo “Chacho” Coudet volvió a expresarse en medio del silencio que reina en River tras un comienzo de campeonato complicado. El entrenador eligió las redes internas de comunicación para enviar señales fuertes, primero con una particular imagen de perfil en su WhatsApp y luego con un nuevo mensaje que volvió a generar repercusión.

La primera aparición del técnico tuvo como protagonista una frase contundente: “Los cagones no hacen historia”, acompañada por una imagen que rápidamente comenzó a circular en el mundo River y abrió diferentes interpretaciones en medio de un clima de presión por los malos resultados.

Horas después, y luego de la polémica que generó esa publicación, Coudet volvió a utilizar su estado de WhatsApp para dejar otro mensaje, esta vez directamente relacionado con el momento del equipo: “No escucho y sigo. Al 100 con estos muchachos”.

La frase refleja el respaldo del entrenador hacia sus jugadores en un contexto adverso, donde River acumula tres derrotas consecutivas en el Torneo Clausura y todavía no pudo sumar puntos en el campeonato. La caída frente a Rosario Central en el Monumental profundizó las críticas y aumentó la preocupación de los hinchas.

Mientras desde la institución mantienen silencio público, Coudet decidió marcar su postura y mostrar confianza en el plantel. El técnico entiende que la única salida es continuar trabajando y encontrar una reacción futbolística para revertir el presente.

El desafío será inmediato: River necesita cambiar la imagen y conseguir resultados para bajar la tensión en Núñez. En un escenario donde cada partido se vuelve una prueba, el Chacho dejó claro que mantiene su convicción y que no piensa apartarse del camino elegido.