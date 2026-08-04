"Entra más gente": puesteros celebran el traslado del Mercado San Miguel

Puesteros del Mercado San Miguel aseguraron que las ventas comenzaron a mejorar desde el traslado a los nuevos espacios ubicados en 20 de Febrero 37 e Ituzaingó 134, mientras continúan las obras de remodelación del edificio histórico.

Durante Mercado de Puertas Abiertas, por Aries, comerciantes señalaron que la ubicación céntrica, la mayor iluminación y la comodidad del lugar favorecieron la llegada de clientes, luego de las dificultades que atravesaron durante su estadía provisoria en el Pasaje Miramar.

“Desde el primer día entró la gente”, afirmó una de las vendedoras. Otra puestera recordó que en el anterior espacio llegaron a perder mercadería porque muchos compradores no conocían la ubicación.,

Más clientes en el nuevo anexo

Los comerciantes atribuyeron la mejora al movimiento generado por los bancos, las escuelas y las actividades del centro de la ciudad.

También destacaron que los puestos cuentan con mayor espacio, iluminación y mejores condiciones para exponer la mercadería. Algunos vendedores todavía terminan de acomodarse, pero coinciden en que la circulación de personas es superior a la registrada en el Pasaje Miramar.

El nuevo espacio de 20 de Febrero funciona en el inmueble donde anteriormente estuvo Carrefour. Allí se distribuyen sectores de frutas y verduras, especias, tecnología, indumentaria y calzado.

Los comerciantes confían en que el movimiento seguirá creciendo a medida que los salteños conozcan los nuevos anexos y se complete el traslado de todos los puestos.