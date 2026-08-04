El riesgo de incendios forestales es muy alto en Salta

La Subsecretaría de Defensa Civil advirtió que el índice meteorológico por peligro de incendios forestales alcanzó un nivel muy alto en la provincia, por lo que pidió reforzar las medidas de prevención para evitar el inicio de focos ígneos.

El organismo recordó que la temporada de mayor riesgo se extiende entre junio y noviembre, hasta la llegada de las primeras precipitaciones, período en el que las condiciones climáticas favorecen la propagación del fuego. La infografía difundida también señala que una de las primeras señales de un incendio forestal es la presencia de una densa columna de humo visible a gran distancia.

Entre las principales recomendaciones

Defensa Civil pidió no hacer fuego en el monte ni en sus alrededores, no arrojar colillas de cigarrillos encendidas desde los vehículos y retirar todos los residuos al finalizar una visita a zonas naturales. También aconsejó mantener limpios los terrenos cercanos al monte, eliminando hojas secas, ramas, pastizales y basura que puedan servir como combustible.

En caso de encender fuego en un lugar permitido, el organismo recordó que debe mantenerse despejada el área y apagar completamente las brasas con agua o tierra antes de retirarse. Además, recomendó llevar un teléfono celular cuando se transite por zonas de monte para poder alertar rápidamente ante cualquier emergencia.