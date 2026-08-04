Paro en los puertos: la Prefectura exige la vuelta al trabajo bajo amenaza de causas penales

La Prefectura Naval Argentina notificó e intimó formalmente a 536 profesionales del practicaje y pilotaje para que reanuden sus funciones de manera urgente. La orden busca destrabar la parálisis operativa en los puertos de todo el país y en las vías navegables de la Hidrovía, donde el freno en el tránsito frena el transporte de granos, insumos energéticos y diversas mercaderías.

Desde la fuerza de seguridad advirtieron que la negativa a prestar servicios derivará en sumarios administrativos y la apertura de causas penales por entorpecimiento del transporte por agua. El marco legal prevé penas de hasta ocho años de prisión para las acciones que pongan en riesgo la seguridad de la navegación o bloqueen el comercio internacional.

El choque gremial surgió tras la publicación del Decreto 690/2026, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. La medida derogó normas vigentes desde 1991 e introdujo la apertura del registro de profesionales, libertad de contratación directa y topes tarifarios. Tal como consignó la cobertura de Noticias Argentinas, las agrupaciones técnicas mantienen la suspensión de tareas en embarcaciones locales e internacionales hasta que el Ejecutivo derogue el nuevo marco normativo.