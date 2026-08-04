Precaución al viajar: los principales problemas en las rutas de Salta

Las rutas nacionales y provinciales de Salta se encuentran transitables este martes 4 de agosto, aunque en numerosos sectores se recomienda circular con mucha precaución por baches, trabajos viales, banquinas irregulares, animales sueltos y tránsito pesado.

Uno de los corredores más comprometidos es la Ruta Nacional 34. Entre Pichanal y Embarcación se reportaron baches de grandes dimensiones, animales sueltos y banquinas irregulares. En el kilómetro 1341 también hay maquinaria trabajando sobre la calzada.

En el departamento San Martín, el tramo Embarcación-General Enrique Mosconi presenta grandes baches, calzada irregular, demarcación deficiente y circulación de camiones. Entre Tartagal y Salvador Mazza también se advierte por el deterioro de la ruta y la falta de mantenimiento, por lo que se recomienda transitar durante el día.

La Ruta Nacional 50 permanece habilitada, pero a la altura del río Pescado, en el kilómetro 42, el tránsito se desarrolla a media calzada por trabajos de mantenimiento. En ocasiones, la circulación es guiada por personal vial y también hay controles de Gendarmería Nacional.

Precaución en Metán, Anta y Cafayate

Sobre la Ruta Nacional 9/34, entre Rosario de la Frontera y Metán, se realizan trabajos de reparación. También hay baches entre el peaje de Cabeza de Buey y San José de Metán, mientras que una cuadrilla trabaja en el tramo cercano al límite con Tucumán, entre los kilómetros 1438 y 1440.

En Anta, la Ruta Nacional 16 presenta tránsito de camiones y baches, especialmente en el sector del arroyo Matorras, a la altura del kilómetro 622. La Ruta 34, en esa zona, también se encuentra en mal estado, con malezas, pozos y banquinas irregulares.

Para quienes circulen hacia Cafayate, la Ruta Nacional 68 está transitable con precaución. Entre La Merced y La Viña la calzada presenta irregularidades, mientras que en el tramo Garganta del Diablo-Cafayate existe riesgo de deslizamientos y crecidas repentinas durante las lluvias. En La Yesera, a la altura del kilómetro 28, hay maquinaria trabajando.

La Ruta Nacional 40 también requiere atención por la presencia de maquinaria pesada, tareas de limpieza, desmalezado y perfilado de banquinas. Entre Cachi y Payogasta hay sectores con pozos y trabajos de bacheo, mientras que entre Cachi y La Poma se registra calamina intensa.

Alta montaña y rutas provinciales

En el departamento Los Andes, la Ruta Nacional 51 está transitable con mucha precaución. Hay calzada irregular entre Santa Rosa de Tastil y Las Cuevas, baches y falta de demarcación entre La Silleta y Campo Quijano, y maquinaria trabajando en badenes entre San Antonio de los Cobres y Paso de Sico.

La Ruta Nacional 9, en La Caldera, presenta baches en badenes y trabajos de mantenimiento. Debido a que se trata de un camino angosto y de cornisa, se recomienda mantener distancia entre vehículos y extremar la precaución en sectores con banquinas irregulares.

Entre las rutas provinciales, se advierte por caminos con pozos en Rivadavia Banda Norte y Sur, animales sueltos en las rutas 5, 29, 30 y 41 de Anta y calamina, pedregullo y bancos de arena en distintos corredores de los Valles Calchaquíes.

En la Ruta Provincial 33, camino a Cachi, se recomienda circular entre las 9 y las 16 por posibles neblinas, escarcha, animales sueltos y calamina entre los kilómetros 44 y 57. La velocidad máxima dentro del Parque Nacional Los Cardones es de 60 kilómetros por hora.

Defensa Civil recordó que el estado de los caminos puede modificarse de acuerdo con las condiciones meteorológicas, por lo que se aconseja verificar la información antes de iniciar un viaje.