Pasos fronterizos de Salta y Jujuy: horarios, demoras y estado para este martes

Los principales pasos fronterizos de Salta y Jujuy se encuentran habilitados este martes 4 de agosto, aunque existen advertencias por demoras en los cruces hacia Bolivia y condiciones de frío extremo y viento en los corredores que conectan con Chile.

El paso Aguas Blancas-Bermejo funciona durante las 24 horas por el puente internacional. Sin embargo, se recomienda circular con precaución debido a las demoras ocasionadas por los controles de Gendarmería Nacional. Para ese sector se anticipa una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 27, con cielo mayormente nublado.

También se encuentra habilitado el cruce por Puerto Chalanas, entre Aguas Blancas y Bermejo, de 7 a 19. El reporte advierte sobre demoras por los controles de Gendarmería y por el aumento de la presencia de organismos de seguridad en la frontera.

El paso Salvador Mazza-Yacuiba permanece abierto durante las 24 horas. En esa zona se espera una mínima de 18 grados y una máxima de 26, con cielo parcialmente soleado y viento de 11 kilómetros por hora.

Por su parte, El Condado, que conecta Los Toldos con La Mamora, también está habilitado las 24 horas. Las condiciones previstas son favorables, con cielo soleado, una mínima de 9 grados y una máxima de 18.

Frío extremo en los pasos hacia Chile

El Paso de Jama, entre Jujuy y la región chilena de Atacama, se encuentra habilitado de 9 a 19.15. Se solicita precaución por vientos moderados, con una velocidad informada de hasta 52 kilómetros por hora. La temperatura mínima prevista es de 9 grados bajo cero y la máxima, de 12 grados.

El Paso Sico, que une San Antonio de los Cobres con San Pedro de Atacama, funciona de 9 a 19. Allí también se registran condiciones de frío extremo, con una mínima de 8 grados bajo cero, una máxima de 9 y viento de 13 kilómetros por hora.

En cambio, el Paso Socompa continúa cerrado para el tránsito de vehículos y solo opera como cruce ferroviario. Para ese sector se prevé una mínima de 5 grados bajo cero, una máxima de 11 y viento de 34 kilómetros por hora.

El paso Misión La Paz-Pozo Hondo, que conecta la Argentina con Paraguay, está habilitado de 7 a 20. En esa zona se espera una jornada soleada, con temperaturas de entre 21 y 31 grados y viento leve.

El informe también señala que el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad.

Antes de viajar se recomienda consultar nuevamente el estado del cruce elegido, debido a que los horarios y las condiciones de circulación pueden modificarse por el clima, los controles fronterizos o decisiones operativas.