Reforzarán el servicio de agua con camiones cisterna en siete localidades
Aguas del Norte abrió una licitación pública para contratar dos camiones cisterna destinados al reparto de agua en siete localidades y zonas del área metropolitana de Salta.
La convocatoria fue publicada este martes en el Boletín Oficial de la Provincia mediante la Licitación Pública 53/2026 de CoSAySa, que prevé la prestación del servicio en La Caldera, La Calderilla, Vaqueros, Atocha, La Ciénaga, San Lorenzo y Cerrillos.
Dónde se realizará el reparto
La cobertura prevista incluye:
- La Caldera.
- La Calderilla.
- Vaqueros.
- Atocha.
- La Ciénaga.
- San Lorenzo.
- Cerrillos.
El Boletín no detalla si los camiones serán destinados a operativos por cortes, baja presión, obras o problemas estructurales en el suministro.
Cuándo se abrirán las ofertas
La apertura de ofertas está prevista para el 20 de agosto de 2026 a las 11.
El pliego tiene un valor de $30.000 y puede descargarse desde el sitio de compras de la Provincia o solicitarse por correo electrónico a la empresa.
La publicación oficial tampoco informa el presupuesto estimado de la contratación ni la duración prevista del servicio.