Reforzarán el servicio de agua con camiones cisterna en siete localidades

Aguas del Norte abrió una licitación para contratar dos unidades. El servicio alcanzará a La Caldera, Vaqueros, San Lorenzo, Cerrillos y otros sectores.
Salta04/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Aguas del Norte abrió una licitación pública para contratar dos camiones cisterna destinados al reparto de agua en siete localidades y zonas del área metropolitana de Salta.

La convocatoria fue publicada este martes en el Boletín Oficial de la Provincia mediante la Licitación Pública 53/2026 de CoSAySa, que prevé la prestación del servicio en La Caldera, La Calderilla, Vaqueros, Atocha, La Ciénaga, San Lorenzo y Cerrillos.

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Dónde se realizará el reparto

La cobertura prevista incluye:

  • La Caldera.
  • La Calderilla.
  • Vaqueros.
  • Atocha.
  • La Ciénaga.
  • San Lorenzo.
  • Cerrillos.

El Boletín no detalla si los camiones serán destinados a operativos por cortes, baja presión, obras o problemas estructurales en el suministro.

Cuándo se abrirán las ofertas

La apertura de ofertas está prevista para el 20 de agosto de 2026 a las 11.

El pliego tiene un valor de $30.000 y puede descargarse desde el sitio de compras de la Provincia o solicitarse por correo electrónico a la empresa.

La publicación oficial tampoco informa el presupuesto estimado de la contratación ni la duración prevista del servicio.

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