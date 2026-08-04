Veda total en el río Arenales: queda prohibida la pesca de todas las especies

La Provincia estableció la veda total para la práctica de la pesca deportiva en el río Arenales, sin distinción de especies ni modalidades.

La prohibición quedó incorporada al Reglamento de Pesca Deportiva para la temporada 2026-2027, aprobado mediante la Resolución 567/2026 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, publicada este martes en el Boletín Oficial de Salta.

Una restricción para todo el río

El artículo 30 del reglamento dispone que no podrá practicarse la pesca deportiva de ninguna especie íctica en el río Arenales.

La medida no establece cupos, tallas mínimas ni sectores habilitados, como ocurre con otros ríos y embalses provinciales. En este caso, la prohibición es completa.

Además, el reglamento impide pescar durante todo el año en un radio de 500 metros aguas abajo y sobre ambas costas de la desembocadura del río Arenales en el embalse Cabra Corral.

Situación ambiental y sanitaria

En los fundamentos de la Resolución 567/2026, la Secretaría de Ambiente recordó un pronunciamiento judicial que ordenó instalar un cordón sanitario y difundir la situación ambiental y sanitaria del río.

La intervención judicial buscó proteger a los habitantes ribereños y a quienes pudieran entrar en contacto con el curso de agua. A partir de ese antecedente, la Provincia consideró necesario mantener la veda total para la pesca deportiva.

La norma ya está vigente

La resolución comenzó a regir desde su publicación en el Boletín Oficial. La Provincia también notificará el reglamento a la Policía de Salta, Gendarmería Nacional, el Ministerio de Turismo y Deportes y las áreas encargadas de fiscalizar la actividad.