Aduana de Orán busca a los dueños de mercadería retenida

La Aduana de Orán publicó un llamado dirigido a los propietarios de mercadería retenida cuya identidad no pudo ser establecida.

Los avisos reúnen decenas de actuaciones iniciadas durante 2025 y 2026 y notifican que los bienes se encuentran bajo el procedimiento previsto para mercaderías abandonadas o sin dueño conocido.

Dónde deben presentarse

Las personas que consideren tener derechos sobre los bienes deberán concurrir a la sede de la Aduana de Orán, ubicada en avenida Palacios 830, local 3, para solicitar una destinación aduanera.

El organismo informó que los detalles sobre la cantidad, la marca, el envase y las características de los productos están disponibles para los interesados mediante la Lista de Despacho.

La publicación incluye numerosos expedientes, aunque el Boletín Oficial no precisa en el aviso general qué tipo de mercadería corresponde a cada uno.

Qué puede pasar con los bienes

Una vez cumplido el plazo de notificación, el Servicio Aduanero podrá avanzar con el procedimiento previsto en las leyes que regulan el destino de la mercadería abandonada.

Los bienes pueden ser destinados a organismos públicos, programas sociales, subastas u otros procedimientos autorizados, según su condición jurídica y características. Sin embargo, el aviso publicado no determina todavía cuál será el destino concreto de cada carga.

La Aduana difundió dos listados de actuaciones y dejó asentado que los titulares conservarán el derecho a reclamar los bienes mientras permanezca vigente el plazo legal correspondiente.