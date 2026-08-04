Pesca deportiva en Salta: precios, vedas y reglas para la temporada 2026-2027

La Provincia aprobó el nuevo Reglamento de Pesca Deportiva para la temporada 2026-2027, que establece los precios de las licencias, los períodos de veda, las especies habilitadas y las restricciones vigentes en ríos y embalses de Salta.

La normativa fue oficializada mediante la Resolución 567/2026 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, publicada este martes en el Boletín Oficial provincial.

Cuánto cuesta la licencia de pesca

Para ejercer la actividad es obligatorio contar con una licencia o permiso personal e intransferible y llevarlo de manera visible.

Los valores fijados para la temporada son:

Licencia anual libre: $10.000 .

. Licencia anual para pescadores federados: $5.000 .

. Licencia anual para menores de 18 años: $5.000 .

. Permiso diario para residentes y no residentes: $2.000 .

. Jubilados, personas con discapacidad y menores de 12 años: sin cargo.

La primera licencia anual requiere dos fotografías 4x4, original y copia del DNI. Los residentes deben tener asentado en el documento un domicilio dentro de la provincia.

El trámite puede hacerse presencialmente en Santiago del Estero 2245, en comercios habilitados o mediante la plataforma digital provincial.

Prohibiciones para especies protegidas

El reglamento prohíbe sacrificar o retener ejemplares de dorado en toda la provincia. Su pesca solo está habilitada bajo la modalidad de devolución obligatoria.

También queda prohibida la captura, tenencia y circulación del sábalo, así como la captura o retención de las especies conocidas como robal o manguruyú.

Para la tararira se fijó una veda reproductiva desde el 15 de noviembre de 2026 hasta el 15 de enero de 2027.

Cuando rija la devolución obligatoria deberá utilizarse anzuelo simple, sin rebaba o con la rebaba aplastada. Los peces tendrán que ser devueltos vivos al agua, de inmediato y en el lugar de captura.

Cabra Corral

En el embalse Cabra Corral la veda se extenderá desde el 1 de agosto hasta el 30 de noviembre de 2026 en las zonas norte y sur definidas por la reglamentación.

La temporada quedará habilitada desde el 1 de diciembre de 2026 hasta el 31 de julio de 2027. El cupo de pejerrey será de 20 ejemplares, con una talla mínima de 21 centímetros.

También estará prohibida la pesca durante todo el año en sectores cercanos a las desembocaduras de los ríos Arenales y Guachipas.

Campo Alegre y Las Lomitas

En Campo Alegre la pesca estará vedada desde julio hasta noviembre de 2026. Solo podrá realizarse desde la costa, ya que se prohíben las embarcaciones a motor y a remo.

En Las Lomitas estará permitida durante julio y agosto de 2026, mientras que la veda regirá desde septiembre hasta diciembre. Allí también se podrá pescar únicamente desde la costa.

Río Juramento

En el río Juramento la temporada estará habilitada hasta el 8 de diciembre de 2026. La pesca solo podrá realizarse desde la costa o con embarcaciones a remo, debido a que quedaron prohibidas las embarcaciones a motor.

Distintos tramos fueron declarados áreas de devolución obligatoria, especialmente en cercanías de los diques Peñas Blancas, Miraflores y El Tunal.

Otras zonas protegidas

El reglamento fijó una reserva permanente en un sector del río Medina, donde no se podrá pescar ninguna especie durante todo el año.

En los ríos Dorado, Seco y Del Valle existen tramos donde solo se habilita la pesca con devolución obligatoria. En el río Pescado, toda la temporada se desarrollará bajo esa modalidad y continuará prohibida la actividad entre el Angosto del Pescado y la unión con el río Iruya.