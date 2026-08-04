Lucha contra el dengue: lanzan un operativo de descacharrado masivo en barrios de la ciudad

La Municipalidad de Salta, junto con la área de Control de Vectores de Nación y el Ejército Argentino, pondrá en marcha un esquema intensivo de prevención para frenar la proliferación del mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya. Las acciones buscan eliminar reservorios de agua antes de la llegada de las altas temperaturas, momento en el que eclosionan los huevos depositados por el insecto.

Las intervenciones comenzarán la próxima semana, el lunes 10 de agosto, en el barrio popular ARA San Juan, y continuarán el miércoles 12 en El Aybal. Durante el mes también abarcarán Villa Rebeca en San Luis el 28 de agosto y el barrio Solidaridad IV el 31 de agosto.

En tanto, durante septiembre las cuadrillas recorrerán Villa Floresta Baja (2/09), Palermo I (9/09), 20 de Febrero (17/09) y el Asentamiento San Javier (25/09).

Para colaborar con las tareas, se solicita a los vecinos retirar a las veredas todos aquellos elementos en desuso capaces de acumular líquido, tales como neumáticos, baldes y palanganas. Los equipos operativos recolectarán los materiales durante cada jornada asignada para evitar la formación de nuevos focos.