El INYM eliminó una restricción para producir y vender más yerba mate

El Instituto Nacional de la Yerba Mate eliminó una restricción que limitaba la cantidad de estampillas fiscales que podían adquirir las empresas según sus ventas recientes. La decisión fue publicada este martes en el Boletín Oficial.

Hasta ahora, la cantidad solicitada por cada operador no podía superar el promedio mensual de salida de yerba mate envasada registrado durante los tres últimos períodos vencidos.

Podrán ampliar la producción

La propia resolución reconoce que ese límite podía perjudicar a las empresas que buscaran aumentar su producción, ingresar a nuevos mercados o responder a un crecimiento extraordinario de la demanda.

El INYM resolvió derogar ese requisito y permitir que los operadores puedan solicitar una cantidad mayor de estampillas sin quedar atados a su historial reciente de comercialización.

Las estampillas oficiales certifican el pago de la Tasa de Inspección y Fiscalización y deben estar adheridas a los envases de yerba mate que se comercializan dentro del país.

La tasa seguirá vigente

La eliminación del límite no modifica la obligación de pagar la tasa ni las facultades de control del Instituto Nacional de la Yerba Mate.

Los demás requisitos previstos para la compra y utilización de estampillas continuarán vigentes. La medida comenzará a regir al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

La resolución fue presentada como parte del proceso de simplificación normativa impulsado para eliminar disposiciones que puedan interferir en la producción y comercialización.