Paro total en los puertos del país tras la desregulación del servicio de practicaje

La medida de fuerza frena el 80% del comercio exterior, mientras Prefectura intimó a los trabajadores a reanudar el servicio.
 
Argentina04/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

reunion-clave-entre-empresas-y-sindicatos-aceiteros-para-evitar-un-paro-en-los-puertos-agroexportado

Los puertos de todo el país continúan paralizados tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, impulsado por el presidente Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger.

La norma busca desregular el servicio de practicaje, eliminar barreras de entrada y permitir a los capitanes navegar sin la obligación de contratar prácticos. La protesta, iniciada por prácticos, pilotos y baqueanos, abarca desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay, impactando en las terminales del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes.

descacharrado-12-1024x576Lucha contra el dengue: lanzan un operativo de descacharrado masivo en barrios de la ciudad

En su cobertura del conflicto, la agencia Noticias Argentinas destacó que la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales tildó la reforma de inconstitucional y confirmó que recurrirá a la Justicia Federal. Desde el sector advierten que la desregulación vulnera la seguridad náutica de los ríos, mientras la Prefectura Naval Argentina envió intimaciones perentorias para que los profesionales retomen las tareas al tratarse de un servicio público esencial.

Pese a la advertencia del organismo oficial, las entidades gremiales ratificaron la medida de fuerza en todos los frentes. Sin embargo, para evitar desabastecimiento energético o contingencias ambientales, mantienen guardias mínimas y prestan servicio a buques petroleros y de gas licuado.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail