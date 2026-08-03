La Catedral renueva su iluminación exterior con tecnología LED

La fachada de la Catedral Basílica de Salta tendrá una nueva iluminación tras el reemplazo de las antiguas lámparas por tecnología LED.

Los trabajos fueron impulsados por la Municipalidad y están a cargo de la empresa Lusal. En diálogo con Aries, su director técnico, Benjamín Montellano, explicó que el objetivo es renovar por completo el sistema exterior y mejorar el aspecto nocturno del edificio.

“Estamos haciendo un recambio de la iluminación, pasando de tecnología de descarga a tecnología LED”, señaló.

Las luminarias instaladas actualmente tienen varios años y parte de los artefactos ya se encuentra obsoleta. El operativo exige el uso de una plataforma elevadora para acceder a los sectores más altos de la fachada. “Hay que sacar todos los artefactos obsoletos que están arriba para hacer el recambio”, detalló Montellano.

Durante las tareas, los trabajadores también encontraron una importante acumulación de excremento de palomas, lo que dificultó el acceso y obligó a limpiar algunos sectores antes de retirar los equipos.

La empresa prevé trabajar durante toda la jornada y espera completar el recambio en el menor tiempo posible.

Piden respetar la zona de trabajo

Montellano remarcó que la seguridad es una prioridad debido a las tareas en altura y al movimiento de equipos alrededor de la Catedral.