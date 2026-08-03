Sáenz destacó la remodelación del aeropuerto: “Es la obra más importante después de Ezeiza y Aeroparque”

El gobernador Gustavo Sáenz mostró en sus redes sociales los avances de la remodelación integral del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, una obra que busca ampliar y modernizar la principal terminal aérea de Salta.

El mandatario sostuvo que los trabajos transformarán por completo el edificio y permitirán mejorar la infraestructura ante el crecimiento de la actividad turística, comercial y productiva de la provincia.

En la publicación, Sáenz aseguró que se trata de “la obra aeroportuaria más importante del país después de Ezeiza y Aeroparque”.

Los trabajos apuntan a renovar la capacidad operativa y los espacios destinados a los pasajeros. La publicación no precisó el porcentaje de avance, el monto actualizado de la inversión ni la fecha prevista para la finalización.

La puerta de entrada al norte argentino

Sáenz señaló que el objetivo es consolidar a Salta como la principal puerta de entrada aérea al norte argentino y ampliar su conexión con otros destinos del país y del exterior.

“El crecimiento de Salta necesita una infraestructura a la altura de ese desafío”, expresó el mandatario al destacar la importancia estratégica del aeropuerto para el desarrollo provincial.

La terminal Martín Miguel de Güemes concentra el movimiento aéreo de la provincia y constituye una pieza central para la actividad turística, la llegada de inversiones y la conectividad de los salteños.