Estado de las rutas en Salta: los tramos donde piden extremar la precaución

Las rutas nacionales y provinciales de Salta continúan transitables, aunque varios corredores presentan condiciones que obligan a reducir la velocidad y conducir con extrema precaución, según el informe actualizado difundido este lunes por la Subsecretaría de Defensa Civil.

Entre las principales advertencias figuran la presencia de baches de gran tamaño, maquinaria trabajando sobre la calzada, animales sueltos, banquinas irregulares y sectores con neblina, además de trabajos de mantenimiento en distintos puntos de la red vial.

Ruta 34, entre las más comprometidas

La Ruta Nacional 34 concentra varios de los tramos con mayores advertencias.

Entre Pichanal y Embarcación se recomienda circular con precaución por baches de grandes dimensiones, animales sueltos, banquinas irregulares y una máquina trabajando sobre la calzada a la altura del kilómetro 1341.

En el departamento San Martín, entre Embarcación y General Mosconi, también se reportan baches, calzada irregular, deficiente demarcación y tránsito de camiones. Más al norte, entre Tartagal y Salvador Mazza, el informe advierte sobre el mal estado general de la ruta y recomienda evitar circular durante la noche.

Obras y neblina en la 9/34

Sobre la Ruta Nacional 9/34, en el tramo que atraviesa Metán, continúa el operativo de bacheo y mantenimiento.

Defensa Civil alertó por probabilidad de neblina, maquinaria trabajando y sectores con baches entre el peaje Cabeza de Buey y San José de Metán, además de cuadrillas de Vialidad Nacional entre el límite con Tucumán y el empalme con la Ruta Nacional 34.

Atención en los Valles Calchaquíes y la Puna

En la Ruta Nacional 68 persisten tareas de mantenimiento entre La Merced y La Viña, mientras que entre la Garganta del Diablo y Cafayate se mantiene el riesgo de deslizamientos en épocas de lluvia. También hay maquinaria trabajando cerca de La Yesera.

La Ruta Nacional 40 presenta trabajos de mantenimiento en distintos sectores, especialmente entre Cachi y Payogasta, donde se realizan tareas de bacheo. También continúan obras entre La Poma, Seclantás y Angastaco, con desvíos y maquinaria pesada sobre la calzada.

En la Puna, la Ruta Nacional 51 continúa habilitada, aunque con advertencias por baches, trabajos viales y maquinaria entre La Silleta, Campo Quijano, San Antonio de los Cobres y Paso de Sico.

También recomiendan precaución en rutas provinciales

El informe incluye advertencias para numerosas rutas provinciales por presencia de animales sueltos, calamina, ripio, pozos, bancos de arena y obras de mantenimiento.

Entre ellas se destacan la Ruta Provincial 33, por neblina y escarcha en la Cuesta del Obispo; la Ruta Provincial 56, entre Seclantás y Luracatao; y la Ruta Provincial 47, en el Cañón del Río Juramento, donde se aconseja especial cuidado a los vehículos de menor porte.

Defensa Civil recordó que las condiciones de circulación pueden modificarse durante la jornada en función del clima, por lo que recomendó consultar las actualizaciones antes de emprender un viaje.