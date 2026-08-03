Agresiones y lesiones lideran las denuncias en Salta, por encima de robos y hurtos

Las lesiones, agresiones y situaciones vinculadas con la conflictividad social aparecen con mayor frecuencia que los robos y hurtos en los registros analizados por la Policía de Salta.

El comisario mayor Alejandro Torres, jefe de la Dirección de Análisis Criminal Conjunto, explicó en diálogo con Aries que el área procesa las denuncias realizadas en toda la provincia para detectar patrones, tendencias y zonas con mayor incidencia.

“Lo que tenemos mucho y se detecta son las problemáticas sociales, los delitos de lesiones y agresiones”, señaló Torres.

Según precisó, los robos y hurtos tienen una incidencia menor dentro de los datos examinados, aunque continúan bajo seguimiento por tratarse de delitos contra la propiedad.

Las denuncias definen los patrullajes

La unidad utiliza los registros policiales para elaborar estadísticas y análisis territoriales. Esa información permite identificar horarios, lugares y modalidades que se repiten.

Los resultados son enviados a directores, coordinadores y responsables de las dependencias para que orienten los operativos hacia los puntos considerados críticos.

“Los análisis permiten focalizar el patrullaje preventivo y hacer un abordaje operativo más certero”, explicó el jefe policial.

El área también interviene cuando las unidades investigativas necesitan establecer conexiones entre hechos con características similares.

Trabajo conjunto con el Ministerio Público Fiscal

La Unidad de Análisis Criminal Conjunto funciona a partir de un acuerdo firmado en agosto de 2025 entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal.

Aunque la Policía realiza este tipo de tareas desde hace entre 15 y 20 años, la articulación incorporó nuevas herramientas tecnológicas proporcionadas por el Ministerio Público para procesar un mayor volumen de información.

Torres indicó que el organismo cuenta con estadísticas sobre robos, hurtos, homicidios, suicidios y contravenciones. Sin embargo, evitó brindar cantidades o porcentajes concretos.