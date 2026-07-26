Gimnasia y Tiro venció a Deportivo Maipú y quedó a un punto de la zona de Reducido

Fotos: Alfredo Burgos

Gimnasia y Tiro superó 1 a 0 a Deportivo Maipú en el estadio David Michel Torino, por la 22ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Con este resultado, el equipo salteño alcanzó los 28 puntos y quedó a una unidad de los puestos de clasificación al Reducido.

El encuentro fue equilibrado durante gran parte del desarrollo, con ambos equipos buscando imponer condiciones en la mitad de la cancha y generando pocas situaciones claras de gol.

La acción decisiva llegó en el segundo tiempo, cuando el árbitro sancionó un penal a favor de Gimnasia y Tiro. Lautaro Gordillo se hizo cargo de la ejecución, pero el arquero Nahuel Galardi contuvo el remate. Sin embargo, tras la intervención de la terna arbitral, se determinó que el guardameta se había adelantado, por lo que el penal fue repetido.

La decisión derivó en un tumulto que terminó con las expulsiones de Enzo Pérez y Matías Viguet en el conjunto visitante. En la nueva ejecución, Gordillo cambió el remate por gol y estableció el 1 a 0 definitivo para el Albo.

Con la victoria, Gimnasia y Tiro quedó a un punto de Deportivo Maipú, que ocupa el último puesto de clasificación al Reducido, y continúa en la pelea por ingresar a la zona de playoffs.

En la próxima fecha, el conjunto dirigido por Juan Manuel Azconzábal visitará a Temperley con el objetivo de extender su buen momento y acercarse a los puestos de clasificación.