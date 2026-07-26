Juventud Antoniana goleó a Boca Unidos y clasificó al Nonagonal Final del Federal A

Fotos: Prensa de Juventud Antoniana

Juventud Antoniana derrotó 3 a 0 a Boca Unidos de Corrientes, en condición de visitante, por la última fecha de la fase regular del Torneo Federal A. Con este resultado, el conjunto salteño aseguró su clasificación al Nonagonal Final, instancia en la que buscará el ascenso a la Primera Nacional.

El equipo dirigido por Sergio Maza abrió el marcador a los 40 minutos del primer tiempo por intermedio de Jhonjailer Palacios, quien le dio la ventaja al Santo antes del descanso.

En el complemento, Juventud amplió rápidamente la diferencia. A los 7 minutos, Tadeo Marchiori marcó el segundo tanto y, seis minutos más tarde, Pablo Alvarenga convirtió el 3 a 0 definitivo para sellar la victoria en Corrientes.

Con este triunfo, el conjunto antoniano cerró la fase regular con una sólida actuación y confirmó su clasificación al Nonagonal Final, donde enfrentará a los mejores equipos de la categoría en busca del primer ascenso.

Los rivales de Juventud en la próxima instancia serán Cipolletti, Argentino de Monte Maíz, Atenas de Río Cuarto, Huracán Las Heras, Olimpo, Alvarado, Kimberley y Villa Mitre. Por su ubicación en la primera fase, disputará cuatro encuentros como local y cinco en condición de visitante.

El fixture del Nonagonal Final será confirmado en los próximos días. Para el debut, el Santo no podrá contar con Matías Vicedo, quien deberá cumplir una fecha de suspensión por acumulación de cinco tarjetas amarillas.