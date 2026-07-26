Central Norte perdió con Godoy Cruz y quedó último en la Zona A de la Primera Nacional

Fotos: Prensa de Godoy cruz

Central Norte perdió 2 a 1 frente a Godoy Cruz, en condición de visitante, por la 22ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional. Con este resultado, el equipo salteño quedó en el último puesto de la tabla de posiciones y continúa en zona de descenso directo.

El conjunto mendocino abrió el marcador a los 4 minutos del primer tiempo. Tras un rebote concedido por el arquero Fabricio Hass, Martín Pino aprovechó la oportunidad y definió para establecer el 1 a 0.

Central Norte intentó reaccionar, aunque volvió a sufrir a los 28 minutos de la primera etapa. Axel Rodríguez encabezó una acción individual y amplió la ventaja para el local con el segundo tanto de la tarde.

Antes del descanso, el equipo dirigido por Mario Sciacqua logró descontar. Elías Calderón conectó de cabeza un centro enviado por Quiroga y estableció el 2 a 1, resultado con el que ambos equipos se fueron al entretiempo.

En el complemento, el encuentro mantuvo un desarrollo abierto, con llegadas sobre ambos arcos. Central Norte buscó alcanzar la igualdad, pero no logró generar situaciones suficientes para modificar el resultado, mientras que Godoy Cruz sostuvo la ventaja hasta el final del partido.

Con esta derrota, el conjunto azabache quedó en la última posición de la Zona A y permanece en puestos de descenso directo, aunque se mantiene a un punto de Acassuso, el equipo que ocupa el lugar inmediato superior en la tabla.

En la próxima fecha, Central Norte recibirá a Los Andes con la necesidad de volver al triunfo para intentar salir de la zona comprometida del campeonato.